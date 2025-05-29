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Крымская газета

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30 мая: какой сегодня день

30 мая: какой сегодня день

30 мая в России отмечается День окрошки. Это традиционное блюдо русской кухни. С приходом тепла появляются свежие овощи и зелень, к тому же этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день.

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