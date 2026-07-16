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Аргументы и Факты

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Психиатр Бирина объяснила интерес жены Галявиева к браку с ним

Психиатр Бирина объяснила интерес жены Галявиева к браку с ним

Поведение жены Ильназа Галявиева, который отбывает пожизненное наказание за массовое убийство в казанской гимназии № 175, может указывать на психологическую защиту и стремление уйти от реальности, заявила в беседе с «Царьградом» врач-психиатр Наталья Бирина.

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