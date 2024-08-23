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Царьград

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Порядка 65 фур находится на накопительной стоянке после ЧП в порту «Кавказ»

Порядка 65 фур находится на накопительной стоянке после ЧП в порту «Кавказ»

Водителей, направляющихся к порту «Кавказ», разворачивают за 13 километров.Водителей фур и легковых автомобилей, которые направляются в сторону порта «Кавказ», не пускают туда, разворачивая за 13 км на посту ДПС.

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