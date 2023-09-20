«Монреаль» обменял вратаря ДеСмита в «Ванкувер» на Пирсона и выбор в 3-м раунде драфта

«Канадиенс» также получили в сделке выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025. Таким образом, 32-летний ДеСмит не провел ни одного матча за «Монреаль», куда перешел в это межсезонье из «Питтсбурга» в рамках трехстороннего трейда с участием Эрика Карлссона.