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«Монреаль» обменял вратаря ДеСмита в «Ванкувер» на Пирсона и выбор в 3-м раунде драфта

«Канадиенс» также получили в сделке выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025. Таким образом, 32-летний ДеСмит не провел ни одного матча за «Монреаль», куда перешел в это межсезонье из «Питтсбурга» в рамках трехстороннего трейда с участием Эрика Карлссона.

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