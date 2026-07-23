алекс кузь

Важная тема. Вск это нужно срочно вернуть в школы для воспитания детей. Религию и мораль по степени важности придется в школах сдвинуть по понятным мотивам в подростковый возраст. Представителей ведичества выдвигать в депутатский корпус на выборах рф. Все нужно менять в буржуазном безобразии.