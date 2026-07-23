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Велемудр. Мир тесен.

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Родовой уклад

Родовой уклад

Когда мы слышим словосочетание «родовой уклад», воображение часто рисует картинки из далёкого прошлого: большая деревянная изба, где под одной крышей живут три поколения, патриарх-дедушка во главе стола, общие работы в поле и строгие, незыблемые правила.

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Комментарии
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алекс кузь
Важная тема. Вск это нужно срочно вернуть в школы для воспитания детей. Религию и мораль  по степени важности придется в школах  сдвинуть по понятным мотивам  в подростковый возраст. Представителей ведичества выдвигать в депутатский корпус на выборах рф. Все нужно менять в буржуазном безобразии.
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