Красногорский ТЦ «Июнь» планируют превратить в научно-производственный комплекс

Покупатель, производитель промышленного холодильного оборудования, получил 45 тыс. кв. м после того, как цену на торгах снизили с 3,8 до около 1 млрд рублей.
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