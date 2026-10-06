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Моллы

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Красногорский ТЦ «Июнь» планируют превратить в научно-производственный комплекс

Красногорский ТЦ «Июнь» планируют превратить в научно-производственный комплекс

Покупатель, производитель промышленного холодильного оборудования, получил 45 тыс. кв. м после того, как цену на торгах снизили с 3,8 до около 1 млрд рублей.

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