Ярослав Аскаров одержал 5-ю подряд победу в АХЛ, отразив 25 из 26 бросков «Техаса». 20-летний вратарь «Милуоки» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Старс» (2:1).
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