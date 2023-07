Продолжение, начало ЗДЕСЬ Miranda Lambert and Leon Bridges - 'If You Were Mine' До конца года осталось еще шесть месяцев, но вряд ли в 2023 году будет более чувственный коллаборационист, чем этот, созданный Мирандой Ламберт и Леоном Бриджесом ( Miranda Lambert and Leon Bridges).