Раздайте пистолеты

Вечер, автобус, народ трясётся с работы, общается. - Оружие, оружие! Какое можно нашему народу доверить оружие? Как ребёнку выдать ножик! Не дорос наш народ до него, не дозрел! Это у американцев демократия уже двести лет! Они с детства там учат детей жить рядом с винтовками и пистолетами.
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