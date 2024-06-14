Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Раздайте пистолеты

Раздайте пистолеты

Вечер, автобус, народ трясётся с работы, общается. - Оружие, оружие! Какое можно нашему народу доверить оружие? Как ребёнку выдать ножик! Не дорос наш народ до него, не дозрел! Это у американцев демократия уже двести лет! Они с детства там учат детей жить рядом с винтовками и пистолетами.

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