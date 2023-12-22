Бывший диакон РПЦ Андрей Кураев внесен в реестр иноагентов

РИАМО - 22 дек. Экс-диакон РПЦ Андрей Кураев включен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Кроме того, в реестр попали мультипликатор и создатель «Масяни» Олег Куваев, Юрист Саркис Дарбинян и политолог Александр Рыклин.