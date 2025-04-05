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Матч на первенство мира (жен). 3-я партия. Цзюй Вэньцзюнь белыми сыграет с Тань Чжунъи

Матч на первенство мира Женщины Шанхай, Китай 3-я партия Начало – 10:00 по московскому времени. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Тань Чжунъи (Китай) Общий счет: 0,5:1,5 ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

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