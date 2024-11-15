Масштабные проверки золотодобытчиков начались в Забайкалье

В Красночикойском районе Забайкалья начались проверки деятельности золотодобытчиков. Специалисты экологического и лесного надзора Минприроды Забайкальского края проводят выездное обследование рек Хилкотой и Катанца.
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