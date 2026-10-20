© navaib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Адвокат рэпера Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) заявила, что в ее распоряжении нет информации об освобождении музыканта из СИЗО в Казахстане, куда его поместили после задержания.
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