© navaib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Адвокат рэпера Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) заявила, что в ее распоряжении нет информации об освобождении музыканта из СИЗО в Казахстане, куда его поместили после задержания.