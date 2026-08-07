В деле бывшего замминистра обороны России объявился немец

В России перед судом предстанет гражданин Германии Феликс Нойберг, которого следователи считают сообщником бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в махинациях с покупкой паромов для Керченской переправы.
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