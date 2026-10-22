Морпех рассказал о трюке ВСУ с "мертвецами"! Незалежные готовы на самые страшные ухищрения . Украинские боевики пытались обмануть российских морпехов во время боев за населенный пункт Червоный Яр под Запорожьем.
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