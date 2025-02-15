Hollywood Reporter: Спилберг и Коламбус выступят продюсерами сиквела "Балбесов"

Голливудские режиссеры Стивен Спилберг ("Парк юрского периода", "Война миров") и Крис Коламбус ("Один дома", "Гарри Поттер") выступят продюсерами сиквела "Балбесов" — детского приключенческого фильма 1985 года.
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