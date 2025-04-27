Утечка данных: секреты британских спецподразделений раскрыты в Сети

Личности 20 солдат элитных подразделений Великобритании оказались раскрыты из-за утечек данных. Документы, связанные с армией, были доступны в интернете более десяти лет до их удаления по запросу министерства обороны после уведомления от Times.
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