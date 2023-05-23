Парламент Перу проголосовал за объявление президента Мексики персоной нон грата

Комиссия по международным делам Конгресса (парламента) Перу проголосовала за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.
Комиссия по международным делам Конгресса (парламента) Перу проголосовала за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.
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