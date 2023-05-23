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Парламент Перу проголосовал за объявление президента Мексики персоной нон грата

Парламент Перу проголосовал за объявление президента Мексики персоной нон грата

Комиссия по международным делам Конгресса (парламента) Перу проголосовала за объявление персоной нон грата президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за его критических высказываний в отношении властей южноамериканской республики.

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