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Царьград

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  • Игорь Васиков
    Теневое правительство нескольких транснациональных семей это не то, с чем мы воюем. Всё, что мы видим просто аватары!Пауза с Курщиной ...
  • Владимир Алтайцев
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  • Marina Bubon
    Дорого нам обошлась эта авантюра… предателей в наших рядах достаточно для того, чтобы это повторилось в другом месте....Пауза с Курщиной ...

"Это же пир во время чумы": Роман Мадянов не скрывал отношения к предателям. Он был с Россией до конца

"Это же пир во время чумы": Роман Мадянов не скрывал отношения к предателям. Он был с Россией до конца

Смерть заслуженного артиста России Романа Мадянова для многих стала большой неожиданностью и шоком. В памяти зрителей актёр, несомненно, остаётся яркой, талантливой звездой.

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