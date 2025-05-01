Магнитная буря накроет Землю 2 мая: что ожидать метеопатам?

Здоровье Врачи рассказали, для кого наиболее опасны магнитные бури. Будет ли магнитная буря 2 мая 2025 года? Апрель 2025 года стал испытанием для метеозависимых людей из-за частых магнитных бурь, вызванных активностью Солнца.