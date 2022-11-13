Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Моуринью может вернуться в «Реал», если Анчелотти завершит карьеру в конце сезона (La Repubblica)

Жозе Моуринью может вернуться в «Реал», если Карло Анчелотти завершит карьеру. По данным La Repubblica, у португальца нет переговоров с «Ромой» о новом контракте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх