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В Бельгии продлен арест подозреваемой в шпионаже в штаб-квартире НАТО

В Бельгии продлен арест подозреваемой в шпионаже в штаб-квартире НАТО

Продление ареста в рамках расследования В Бельгии суд принял решение продлить срок ареста женщины, подозреваемой в деятельности, связанной с шпионажем в штаб-квартире НАТО.

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