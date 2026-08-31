В Бельгии продлен арест подозреваемой в шпионаже в штаб-квартире НАТО

Продление ареста в рамках расследования В Бельгии суд принял решение продлить срок ареста женщины, подозреваемой в деятельности, связанной с шпионажем в штаб-квартире НАТО.
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