Аналитики сообщили о стагнации цен на новостройки в миллионниках

Цены на новостройки в мегаполисах России снизились на 0,1% в феврале За месяц медианная цена 1 кв. м в городах-миллионниках снизилась на 0,1%, а наиболее заметное уменьшение цен зафиксировано в феврале в Челябинске, Краснодаре и Красноярске По итогам первых трех недель февраля 2025 года медианная цена 1 кв.