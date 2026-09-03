Риск экстремальных погодных явлений будет нарастать до февраля 2027 года

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, нынешнее явление Эль-Ниньо продолжит усиливаться, достигнет пика в конце 2026 года и продлится до февраля 2027 года, что повысит риск экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы.