Риск экстремальных погодных явлений будет нарастать до февраля 2027 года

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, нынешнее явление Эль-Ниньо продолжит усиливаться, достигнет пика в конце 2026 года и продлится до февраля 2027 года, что повысит риск экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы.
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