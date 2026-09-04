НАБУ проводит обыски в офисе генерального прокурора Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом офиса генпрокурора, причастную к крышеванию сети мошеннических кол-центров и легализации имущества.