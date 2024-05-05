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Воронин получит 47 млн рублей за 2 года по новому контракту с «Торпедо» (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. «Нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин получит 47 миллионов рублей по новому контракту с клубом на два года.

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