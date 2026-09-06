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Арбитр отменил гол 18-летнего игрока «Спартака» Сорокин в концовке матча с «Динамо»

Арбитр отменил гол 18-летнего игрока «Спартака» Сорокин в концовке матча с «Динамо»

Гол «Спартака» в концовке матча 7-го тура РПЛ с «Динамо» был отменен из-за офсайда.Гол «Спартака» в концовке матча 7-го тура РПЛ с «Динамо» был отменен из-за офсайда.

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