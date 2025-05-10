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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ACB. «Валенсия» сыграет с «Гран-Канарией», «Баскония» встретится с «Ховентудом» и другие матчи

«Гран-Канария» приедет в гости к «Валенсии», «Ховентуд» примет «Басконию» и другие встречи. АСВ Регулярный чемпионат Ховентуд – Баскония Дата проведения 10 мая, 18.

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