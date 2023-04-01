Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что правительство Соединённых Штатов Америки собственными утверждениями по поводу наводнивших страну протестных шествий «публично унизило» главу государства Эммануэля Макрона.
Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что правительство Соединённых Штатов Америки собственными утверждениями по поводу наводнивших страну протестных шествий «публично унизило» главу государства Эммануэля Макрона.
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