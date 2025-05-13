В поселке Янино неизвестные нанесли ножевые ранения трем иностранцам

В данный момент предпринимаются меры для установления и задержания преступников В понедельник, 12 мая, в 23:47 в полицию Всеволожского района поступило сообщение от работника одного из предприятий по металлообработке о том, что в поселке Янино-1 у дома 10 по улице Голландская ножевые ранения у мужчин.