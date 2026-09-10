Ученые придумали способ проверки «скрытых волос» у черных дыр

Специалисты из Университета Нагои в Японии представили новый подход к поиску потенциальной скрытой материи или неизвестных физических процессов вокруг черных дыр.
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