В Рязани иномарка сбила трёхлетнего ребёнка и мужчину

15 ноября, примерно в 17:30, в Рязани, вблизи дома 2/12 по улице 26 Бакинских Коиссаров, 79-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», по предварительной информации, совершил наезд на 66-летнего местного жителя и ребенка 3-х лет.