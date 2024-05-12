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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» – это зрелище, вера, упорство, символ триумфа и успеха. Лучшая команда мира». Председатель правительства Мадрида о 36-м чемпионстве

В эти минуты «сливочные» празднуют в Мадриде 36-й чемпионский титул в Ла Лиге, завоеванный неделю назад.

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