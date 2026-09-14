Артиллеристы "Севера" за месяц уничтожили более 30 целей под Сумами

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Более 30 целей ВСУ уничтожены артиллерийским расчетом 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" за месяц в Сумской области.
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