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ТАСС

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Артиллеристы "Севера" за месяц уничтожили более 30 целей под Сумами

Артиллеристы "Севера" за месяц уничтожили более 30 целей под Сумами

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Более 30 целей ВСУ уничтожены артиллерийским расчетом 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" за месяц в Сумской области.

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