Пленный Спицкий: ВСУ набрали подразделение из инвалидов

Военнопленный рассказал о подразделении из инвалидов под ТорецкомПленный украинский боевик Владислав Спицкий рассказал агентству ТАСС, что из тыла к линии боевого соприкосновения было переброшено подразделение, состоящее из пенсионеров и инвалидов.