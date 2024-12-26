Вязаные платья-скульптуры от Тайваньского дизайнера Йохана Ку. Вязать не будем, но посмотреть точно стоит!

Буду честной. Когда я увидела фотографию платья из коллекции «Emotional Sculptures» (Эмоциональные скульптуры) на Pinterest, первым порывом было выложить её в Телеграм-канал с предложением для вязанутых женщин соорудить себе нечто подобное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии