Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

162 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    А еще можно мотками ниток обвязаться - тоже "красотища")))Вязаные платья-ск...
  • Татьяна Сартакова
    Очень красиво. Ну действительно, любуемся же мы какими-то красивыми вещами, которыми нельзя воспользоваться никак, кр...Вязаные платья-ск...
  • лина любимцева
    Спасибо за советы.Как победить влаг...

Вязаные платья-скульптуры от Тайваньского дизайнера Йохана Ку. Вязать не будем, но посмотреть точно стоит!

Вязаные платья-скульптуры от Тайваньского дизайнера Йохана Ку. Вязать не будем, но посмотреть точно стоит!

Буду честной. Когда я увидела фотографию платья из коллекции «Emotional Sculptures» (Эмоциональные скульптуры) на Pinterest, первым порывом было выложить её в Телеграм-канал с предложением для вязанутых женщин соорудить себе нечто подобное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Тайвань не перестаёт удивлять своими достижениями.
Ответить
16 час.
Татьяна Сартакова
Очень красиво. Ну действительно, любуемся же мы какими-то красивыми вещами, которыми нельзя воспользоваться никак, кроме как наслаждаться просмотром. Так почему бы и да? а последние три вещи я бы с удовольствием надела...
Ответить
6 час.
АМ
Алиса Майская
А еще можно мотками ниток обвязаться - тоже &quot;красотища&quot;)))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх