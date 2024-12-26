Вязаные платья-скульптуры от Тайваньского дизайнера Йохана Ку. Вязать не будем, но посмотреть точно стоит!

Татьяна Сартакова

Очень красиво. Ну действительно, любуемся же мы какими-то красивыми вещами, которыми нельзя воспользоваться никак, кроме как наслаждаться просмотром. Так почему бы и да? а последние три вещи я бы с удовольствием надела...