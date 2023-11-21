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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Во время матча юношеских команд в Сербии случилась драка с участием тренеров и родителей

Встреча Сербской межрегиональной лиги U16 между представляющими город Валево «Металацем» и «Радничками» завершилась досрочно после того, как в первой четверти произошла драка.

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