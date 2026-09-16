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Царьград

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Эксперты рассказали, как правильно хранить семена в сентябре

Эксперты рассказали, как правильно хранить семена в сентябре

В сентябре можно заготовить семена однолетников, включая бархатцы и календулу. Собирайте в сухую погоду, избегая влаги.

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