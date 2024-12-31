Сверхсекретный китайский шаттл попал на фото?

Гигантский «Буран», спрятанный от США в пустыне, поражает воображение Дмитрий Капустин На фото: модель китайского грузового космического шаттла (Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС) Западные разведчики продолжают тщательно соблюдать информацию о Китае.
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