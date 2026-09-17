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Царьград

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Ученые выявили неожиданный эффект препаратов для похудения

Ученые выявили неожиданный эффект препаратов для похудения

Учёные обнаружили средство против опасного нарушения сна.Популярные препараты для похудения из группы GLP-1 помогают при обструктивном апноэ сна - нарушении, при котором человек часто перестаёт нормально дышать во время сна.

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