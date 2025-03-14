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Царьград

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Торговали надбавками к зарплате: разбирательства на Балтийском заводе

Торговали надбавками к зарплате: разбирательства на Балтийском заводе

Суд в Санкт-Петербурге избрал меры пресечения для сотрудников Балтийского завода, обвиняемых в вымогательстве взяток.

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