Франция сняла все ограничения на въезд россиян

Власти Франции отменили все ограничения для въезда граждан России, сообщили в консульстве страны. При посещении Франции россиянам больше не нужны сертификаты о вакцинации, тесты, а также доказательства уважительных причин для посещения этой страны.
Власти Франции отменили все ограничения для въезда граждан России, сообщили в консульстве страны. При посещении Франции россиянам больше не нужны сертификаты о вакцинации, тесты, а также доказательства уважительных причин для посещения этой страны.
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