Aydınlık: дипломаты США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией

Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения, угрожая им из-за торговых отношений с Россией, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источники.
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