В Иркутской области при сплаве надувных лодок утонул ребенок и два мужчины

В поисках участвовали спасатели и волонтеры. 4 июля был задержан организатор сплава, 41-летний предприниматель, который не зарегистрировал мероприятие в МЧС и оказывал услуги, не соответствующие требованиям безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии