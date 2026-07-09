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Регионы России

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В Иркутской области при сплаве надувных лодок утонул ребенок и два мужчины

В Иркутской области при сплаве надувных лодок утонул ребенок и два мужчины

В поисках участвовали спасатели и волонтеры. 4 июля был задержан организатор сплава, 41-летний предприниматель, который не зарегистрировал мероприятие в МЧС и оказывал услуги, не соответствующие требованиям безопасности.

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