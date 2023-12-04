Владимир Путин просто захотел выслушать, что задумали наши оппоненты, чтобы сделать для себя соответствующие выводы

Кого Запад назначил "ходоком" к Путину вместо Абрамовича. Встреча уже была Andreas Вчера 10:15 123 13818 .
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