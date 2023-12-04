Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Владимир Путин просто захотел выслушать, что задумали наши оппоненты, чтобы сделать для себя соответствующие выводы

Владимир Путин просто захотел выслушать, что задумали наши оппоненты, чтобы сделать для себя соответствующие выводы

Кого Запад назначил "ходоком" к Путину вместо Абрамовича. Встреча уже была Andreas Вчера 10:15  123  13818 .

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