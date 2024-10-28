Дело о взятке возбуждено против экс-начальника управления Минобороны Оглоблина

ТАСС/Владимир Ващенко Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина, сообщает Следственный комитет России 28 октября.
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