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Добрый Мир

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  • Eduard
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Наконец хоть кто-то прозрел. Саркози заявил, что быть сильным — это "вести переговоры с Россией". Он призвал Европу одуматься

Наконец хоть кто-то прозрел. Саркози заявил, что быть сильным — это "вести переговоры с Россией". Он призвал Европу одуматься

© РИА Новости Евгений Биятов Сегодня 3,1K прочитали Европа должна найти в себе мужество начать переговоры с Россией, заявил в интервью Lt Figaro бывший президент Франции Саркози.

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