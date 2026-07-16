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Царьград

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Бердымухамедов обсудил контракты с Кавелашвили на встрече в Грузии

Бердымухамедов обсудил контракты с Кавелашвили на встрече в Грузии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с грузинским лидером Михаилом Кавелашвили расширение торгово-экономического сотрудничества и маршрута между Каспийским и Чёрным морями, а также интеграцию портов Туркменбаши и Поти.

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