Бердымухамедов обсудил контракты с Кавелашвили на встрече в Грузии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с грузинским лидером Михаилом Кавелашвили расширение торгово-экономического сотрудничества и маршрута между Каспийским и Чёрным морями, а также интеграцию портов Туркменбаши и Поти.