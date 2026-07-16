Бердымухамедов обсудил контракты с Кавелашвили на встрече в Грузии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с грузинским лидером Михаилом Кавелашвили расширение торгово-экономического сотрудничества и маршрута между Каспийским и Чёрным морями, а также интеграцию портов Туркменбаши и Поти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии