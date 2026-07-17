🔪 Крымчанка пойдет под суд за попытку убить мужчину ножом в гостях В марте во время застолья у знакомой в Евпатории женщина поссорилась с мужчиной и ударила его кухонным ножом в живот.
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🔪 Крымчанка пойдет под суд за попытку убить мужчину ножом в гостях В марте во время застолья у знакомой в Евпатории женщина поссорилась с мужчиной и ударила его кухонным ножом в живот.