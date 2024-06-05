Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что, если Запад в лице киевского режима продолжит игнорировать «красные линии» РФ, то это может привести к непредсказуемым и негативным последствиям.
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